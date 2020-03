HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de Chollywood... TEPHA LOZA jura que no ha retomado su relación sentimental con el chileno PANCHO RODRÍGUEZ y que solo se están acompañando en esta cuarentena. Qué buena...

A propo, el actor ANDRÉS WIESE contó que se está volviendo un experto en la cocina y en preparar postres, a raíz que está pasando todo el día en su casa. ¡Bien ahí!...

La ‘guerrera’ ROSÁNGELA ESPINOZA no ha dejado de estudiar porque está llevando clases virtuales de la universidad, además, dijo que está disfrutando de su soledad por estos días. ¿Y su amorcito Víctor Hugo? Hummm...

La conductora de ‘Tengo algo que decirte’, LADY GUILLÉN, no pudo contener el llanto, al realizar un enlace microondas desde un asentamiento humano y donde las personas están pasando días complicados en esta cuarentena porque no tienen agua ni alimentos en sus casas. Asuuuu...

PAULA ARIAS, líder de ‘Son Tentación’, a pesar de la epidemia no deja de hacer su rutina de ejercicios y todos los días sube sus videos ‘sudando la gota gorda’. Bien ahí... Ahora sí me quito porque mi amorcito dice que en esta cuarentena no me suelta para nada... Suuuaaaveee.