HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... La mamá de JEFFERSON FARFÁN, doña CHARO GUADALUPE, estuvo en un evento público en San Borja, pero evitó en todo momento conversar con la prensa y menos posar para una foto. Seguro no quería que le pregunten por YAHAIRA ni la fiestecita que armó su engreído por su cumpleaños. Hummm...



La batalla legal entre TULA RODRÍGUEZ y los hijos de JAVIER CARMONA llegó a su fin, ya que el hijo mayor, LUCAS, y la ‘Peludita’ serán los encargados de administrar los bienes del gerente. Bien...



Me pasan el talán de que en las grabaciones de ‘Se pone bueno’, MILENA ZÁRATE salió echando chispas porque JANET BARBOZA trató de minimizarla, pues recientemente la colombiana había dicho que la ‘Rulitos’ le parecía disforzada como conductora. Uyuyuy...



TEPHA LOZA comentó que PANCHITO RODRÍGUEZ ya está mejor de su lesión y pronto volverá al programa. Mientras tanto, ella lo viene engriendo con sus platos favoritos. Provecho...



Ahora sí me quito porque mi amorcito quiere que esta noche armemos la jarana criolla y me enseñará a puntear la guitarra... Suuuaaaveee.