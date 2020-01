HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’... La conductora ANDREA LLOSA comentó que su esposo le pidió matrimonio durante sus vacaciones en Serbia, y lloró de la emoción junto a sus hijos. Felicidades...

NICOLA PORCELLA alista las maletas para viajar en breve a México donde realizará algunos casting porque desea incursionar con fuerza en el mundo de la actuación. Órale...

Los hermanos AUSTIN y SAID PALAO tenían caras de asustados cuando en el aeropuerto de Camboya les negaron el viaje a Vietnam porque no habían sacado su visa, y no les quedaba otra que esperar unos días para regularizar sus papeles. Qué pena...

El sábado último, ‘El Reventonazo de la Chola’ fue el programa más visto con 14,2 puntos, mientras que ‘El valor de la verdad’ apenas hizo 7,9 puntos. En tanto, el domingo ‘Cuarto Poder’ alcanzó 12 puntos, ‘Día D’ con 8,8 puntos y BETO ORTIZ debutó con ‘Abre los ojos’ con 8,3 puntos...

LUCIANA FUSTER ya está en Lima y dice que hoy debuta en la radio junto al ‘PATO’ PARODI...

Bueno, soy fuga porque mi amorcito se alucina bombero y dice que apagará todo mi calor. Suuuaaaveee