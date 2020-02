HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... MÓNICA CABREJOS se ausentó dos días de ‘VÁLGAME’, porque está enfermita de la garganta y no puede hablar. Asuuu...

Me pasan el talán que GISELA VALCÁRCEL alargaría sus vacaciones y aún no tendría fecha de regreso de su programa ‘EL ARTISTA DEL AÑO’, porque está preocupada por la salud de su hermana. Manya...

La bailarina ISABEL ACEVEDO aseguró que no sería tan hipócrita para desearle lo mejor a CHRISTIAN DOMÍNGUEZ y PAMELA FRANCO; además, resaltó que no quiere revivir muertos. Me muero...

RODRIGO GONZÁLEZ ‘PELUCHÍN’ le ‘quemó’ nuevamente la película a LATINA, porque reveló que MATHÍAS BRIVIO será presentado este lunes como el conductor de ‘¿QUIÉN ES LA MÁSCARA?’ Uyuyuy...

La conductora REBECA ESCRIBENS troleó a SHEYLA ROJAS, pues dijo que la rubia vino con ‘su sandía atrás’, en alusión a su derriere. ¡Qué buena!...

La modelo LUCIANA FUSTER ya no oculta lo que siente por IGNACIO BALADÁN, y aseguró que se fijó en los sentimientos del ‘pastelero’, mas no en su físico...

Ahora sí me quito porque mi amorcito quiere hacer cositas ricas... Suuuaaaveee.

