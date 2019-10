A Rosángela Espinoza le nombraron el nombre de Fabio Agostini y salió disparada de una ceremonia

HOLA, MI BARRUNTO. ..Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...

ROSÁNGELA ESPINOZA salió disparada de la ceremonia de presentación de las candidatas a ‘Miss Teen Perú 2019’, luego que la prensa le nombrara a FABIO AGOSTINI, quien reveló en el sillón rojo que durmieron en la misma cama. Ella, con una sonrisa de oreja a oreja, dejó en claro que no le interesa las declaraciones del ‘Galáctico’. Uyuyuy...



FLORCITA POLO y NÉSTOR VILLANUEVA abrieron el champán y celebraron sus 11 años de relación en un lujoso hotel de Cancún. Ellos se mostraron pura miel en sus redes sociales y se juraron muchos años más de locura y amor. ¡Qué lindos!...



LESLY CASTILLO continúa con los preparativos para su boda y ayer viajó a Nueva York para recoger su vestido de novia, valorizado en miles de dólares. Asuuu...



MELISSA LOZA está disfrutando su etapa de maternidad y contó que ya eligió el nombre para su ‘segunda bendición’. Se llamará Erika si nace mujercita y Vasco si es varón. Agú, agú...



DANIELA DARCOURT y su pareja ANDRÉS IZQUIERDO cumplieron medio año juntos y están recontra templados. Felicidades...



Ahora sí me quito porque mi amorcito se cree enfermero y dice que esta noche me vacuna... Suuuaaaveee.