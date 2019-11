Vanessa Terkes estará en Gamarra animando un evento de la Teletón ¿Aparecerá George Forsyth?

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los chismes de ‘Chollywood’...



MAGALY MEDINA le mandó su chiquita a ANDRÉ CASTAÑEDA por decir que a ‘las argentinas les gusta meterse con los amigos de sus parejas’. La ‘Urraca’ aseguró que tiene ‘agua sucia acumulada en su cabeza’. Asuuu...



Me pasan el talán de que VICENTICO llegará este sábado a nuestro país para presentarse el domingo en el ‘Rock N’ Roll Half Marathon', que tendrá lugar en el estadio Manuel Bonilla de Miraflores. Me apunto...



MÓNICA CABREJOS y JONATHAN MAICELO se pelearon durante un microondas para ‘Válgame’. La morocha dijo que no toleraría su falta de respeto y que si no levantaban la entrevista que le hacían al boxeador, se iba del set y no regresaba más. Ayayayy...



YAHAIRA PLASENCIA lució en redes sociales sus nuevas zapatillas ‘Gucci’ de 800 euros, y muchos comentaron que fue un auspicio de la ‘Foquita’. Qué buena...



CHRISTIAN MEIER y su exesposa, MARISOL AGUIRRE, se lucieron juntitos en la confirmación de su hija, mostrando su mejor sonrisa. El tiempo cura todo...



Cuentan que VANESSA TERKES estará en Gamarra animando un evento de la Teletón. ¿Aparecerá el alcalde FORSYTH...? Somos fuga porque mi amorcito jura que él no es ‘olluquito’... Suuuaaaveee.