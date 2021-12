HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... GÉNESIS TAPIA tiene una excelente relación con los padres de sus pequeños, porque compartió la mesa de Nochebuena junto a su esposo KIKE MÁRQUEZ y con el padre de su segundo hijo. Bien ahí...

TE VA A INTERESAR: MICHELA ELÍAS SUPERA LA DEPRESIÓN

MARÍA FE SALDAÑA compartió una fotografía con su bebé recién nacida y contó que se ha vuelto una mujer muy sensible desde que nació. Agú...

MELISSA KLUG y su amorcito JESÚS BARCO pasaron Navidad juntos por segundo año consecutivo. ¡Qué viva el amor!... MÓNICA CABREJOS agarró sus maletas y fugó a las playas de Miami donde vacacionará unos días. Provecho...

TE VA A INTERESAR: GIAN PIERO DÍAZ CONDUCIRÁ FÁBRICA DE SUEÑOS CON ROSSANA FERNÁNDEZ MALDONADO

VANIA BLUDAU expresó su indignación por la cantidad de fuegos artificiales que se reventaron a la medianoche, porque sus perritas se asustaron y hasta temblaban por los fuertes ruidos. Así no juega Perú... }

PALOMA FIUZA señaló que pasó una Navidad diferente porque no pudo viajar a Brasil para estar al lado de su familia, pero lo hará en los próximos días. Lo raro es que PALOMA y varios de sus compañeros brillaron por su ausencia en los dos días finales de ‘Esto es guerra’. Hummm... Ahora sí me quito porque mi amorcito me pide un caldito ‘levantamuertos’... Suuuaaaveee.

MÁS INFORMACIÓN: