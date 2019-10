Amy Gutiérrez se quedó picona porque ella junto a Mayra Goñi y Miluska Eskenazi pasaron a sentencia en EADA

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chimentos de ‘Chollywood’...



Me cuentan que AMY GUTIÉRREZ se quedó picona porque ella junto a MAYRA y MILUSKA ESKENAZI se fueron a sentencia. Por su parte, NESTY, JUAN CARLOS y MIGUEL ÁLVAREZ pasaron directamente a la final, y dijo ‘quien ríe último, ríe mejor’. Uyuyuy...



MIRELLA PAZ viajó a ICA a visitar a la familia, pero también se dio un tiempito para relajarse y se fue a una discoteca, donde se encontró con SEBASTIÁN LIZARZABURU y GREG MICHEL. Qué miedo...



A pesar de que ya no tiene una relación sentimental con SAID PALAO, MACARENA VÉLEZ sigue manteniendo una linda amistad con sus hermanas, sobre todo con GLORIA, con quien almorzó y paseó el fin de semana. Se ve que hay cariño entre estas chicas. Asuu...



SUSAN TRISTÁN, más conocida como ‘LA PUCA’, está sudando la gota gorda para bajar esos kilitos de más que le dejó el embarazo. Buena...



CATHY SÁENZ, GINO PESARESSI, MATEO GARRIDO LECCA y ‘GACHI’ RIVERO fueron elegidos para formar parte del nuevo ‘PATACLAUN’...



Ahora sí me quito porque mi amorcito quiere que esta noche le haga cariñito... Suuuaaaveee.