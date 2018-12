André Castañeda y Paula Ávila se encontraron en Paracas y se saludaron sin roches 

HOLA, MI BARRUNTO. .. Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’... Dicen las malas lenguas que MACARENA VÉLEZ y SAID PALAO habrían vuelto a pelear, pues la modelo se fue a Paracas con sus amigas y él se quedó encerrado haciendo pesas en un gimnasio. Nooo...



En cambio, los que se encontraron en dicha playa fueron ANDRÉ CASTAÑEDA y la ‘gaucha’ POLY ÁVILA. Cuentan que se saludaron sin roches y después cada uno se fue por su lado...



El español SANTI LESMES se pronunció sobre el retorno a la televisión de MAGALY MEDINA, y dijo que así vuelva a conducir un programa de espectáculos, no le irá bien. Ayayayyy...



A propo, la ‘Urraca’ celebró ayer su segundo año de matrimonio con el notario, disfrutando en la ciudad de Buenos Aires. Provecho...



La modelo BRUNELLA HORNA contó que realizará una caminata de 10 horas desde Trujillo para ir al templo de la Virgen de la Puerta en Otuzco, para pedir por la salud de ZOE, sobrina de su pareja RICHARD ACUÑA. Con fe...