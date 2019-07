HOLA, MI BARRUNTO. .. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... SULLY SÁENZ se encuentra vacacionando por Disney junto a su pequeño MARCHELLO y EVAN PICCOLOTTO. Al parecer, estarían intentando retomar su relación...



La cantante SUSAN OCHOA viaja mañana a Estados Unidos, para recibir una condecoración de la OEA, donde reconocerán su talento y sus logros. Bien ahí...



El conductor CARLOS CACHO se mandó contra EZIO OLIVA, al afirmar que lo denuncia por violar su intimidad, pero él hizo lo mismo con la señorita con quien tenía intimidad. Ayayayyy...



Me pasan el talán que la modelo ANDREA SAN MARTÍN estaría intentando rehacer su vida sentimental con el futbolista MIGUEL CEVASCO, expareja de LESLIE SHAW, con quien se lució muy cariñosa. La ‘ojiverde’ no quiere confirmar ni desmentir el romance, porque jura que ya no está ligada a temas del espectáculo. Ya pues...



MARIO IRIVARREN dijo que visitó el restaurante de ALONDRA, porque su amigo es uno de los socios. Hummm...



Bueno, soy fuga porque mi amorcito está mal de los bronquios y necesita que lo caliente toda la noche... Suuuaaaveee.