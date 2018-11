HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’...



El chato ANDRÉ CASTAÑEDA respondió a sus fans que está soltero y que no extraña ni regresaría con ‘POLY’ ÁVILA. Hummm...



La ojiverde ANDREA SAN MARTÍN negó que el ‘Bomboncito’ DEYVIS OROSCO sea el amor de su vida. Añadió que aún no tiene 30 años, le falta mucho por vivir y otras personas por conocer...



ANGIE ARIZAGA negó una vez más tener una relación con un gerente de una cervecería, pero confesó que no le ha cerrado las puertas al amor...



JOSIMAR grabó para la serie ‘Los Vílchez’ y dicen que puso de vuelta y media el set de grabación, pues todos se pusieron a rumbear...



GUTY CARRERA voló otra vez a México, donde se abre campo como modelo e intenta hacerla como actor. Fuerza...



El otro día vimos a CARLOS ÁLVAREZ y su mánager Raúl Dávila por las instalaciones de ATV. El cómico se ‘palteó’, apuró el paso e ingresó a las oficinas de uno de los gerentes. Hummm...



A ÁLAMO PÉREZ LUNA se le vio en Panamericana Televisión y parecía que estaba de ‘boleto’. Dicen que está dictando un curso en dicha casa televisiva...



Somos fuga porque mi amorcito, mismo futbolista, golea esta noche... Suuuaaaveee.