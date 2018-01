¿Andrea San Martín le sigue los pasos a Tilsa Lozano y también está embarazada?

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’...



Dicen que ANDREA SAN MARTÍN anda con antojitos y se especula que estaría embarazada. ¿Será?...



NICOLA PORCELLA le hizo el ‘pare’ a EDITH TAPIA , luego que la modelo se burló de ANGIE ARIZAGA porque caminaba resguardada. El ‘guerrero’ le dijo: Es mi novia y encima le recordó que ambos apoyaron a su hijo GUTY cuando lo sacaron de ‘Esto es guerra’. Asuuuu...



FACUNDO GONZALES y JAMILA DAHABRE también tonearon en el cumpleaños del ‘ZORRO’. Manya...



Dicen que en esa reunión una quinceañera no soltaba su trago ‘Sangre de venado’, que te hace ‘borrar casete’...



ERICK SABATER tendría nueva pareja, pues colgó una foto con una morena en pleno chape...



STEPHANIE VALENZUELA al saber que GEORGE FORSYTH y VANESSA TERKES se casarán dijo que no tendría problema en ir al matrimonio, porque quiere estrenar vestido...



Somos fuga, porque mi amorcito se alucina doctor y dice que esta noche me toca chequeo completito... Suuuaaaveee.

