Andrés Hurtado llegó al concierto de Daddy Yankee con dos camionetas que llevaban circulina de policía

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



Me datean que al concierto que ofreció el puertorriqueño DADDY YANKEE llegó perro, pericote y gato. Por ahí vimos al expelotero ROBERTO MARTÍNEZ, quien después de muchísimo tiempo se dejó ver públicamente. El ex de la ‘Señito’ evitó dar declaraciones e hizo la finta de que hablaba por celular...



El conductor ANDRÉS HURTADO sorprendió a todos al llegar en dos camionetones de lunas polarizadas y que llevaban circulina de policía. Todos creían que era el intérprete de ‘Dura’, pero cuando se abrió la puerta, el que bajó era ‘Chibolín’, escoltado por su seguridad personal. Señor ministro del Interior, ¿es normal que un civil utilice circulinas en sus autos?...



SPHEFFANY LOZA y PANCHO RODRÍGUEZ también llegaron recontra acaramelados y bailaron pegaditos toda la noche...



ANGIE ARIZAGA le puso la cruz a Benny, primo de YACO, con quien fue ampayado besándose en una discoteca. Es que el chico comentó una foto que subió la ‘guerrera’ y escribió ‘Te pasaste de rica, mi amor’. A la ‘Negrita’ no le gustó y lo bloqueó. Uyuyuy...



Ahora sí me quito porque mi amorcito se cree salvavidas y dice que esta noche me dará respiración boca a boca... Suuuaaaveee.