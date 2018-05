HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’...



Cuentan que la ‘Son Tentación’ SUU RABANAL y el ‘sonerito’ CÉSAR VEGA ‘tiraron la casa por la ventana’ por el primer añito de su pequeña AZUL y tuvieron como animadora a YOLA POLASTRI . Qué chévere...



Otra que está a punto de festejar el cumpleaños de su pequeño LOAN es LOURDES SACÍN ...



Comentan que ANDRÉS WIESE actuará en una novela de Telefé y América Televisión, ‘12 Segundos’...



Dicen que EMILIO JAIME sigue cantando y que su papá lo acompaña a todos lados para que dé sus miniconciertos. Manya...



La pequeña FRANCISCA ARONSSON estará en la novela ‘Te volveré a encontrar’ que protagoniza ALONDRA. Aquí hará de una niña traviesa...



CARLOS CACHO no se guardó nada y rajó del peinado que le hicieron a la esposa del príncipe HARRY, MEGHAN MARKLE...



POLY ÁVILA aclaró que sigue en el equipo rojo de ‘Combate’ y que si se retiró es porque se le cerró el pecho, pero que no es nada grave...



Somos fuga porque mi amorcito está adolorido y me está pidiendo que le haga masajitos... Suuuaaaveee.