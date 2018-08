Alejandro García, quien agredió a Anelhí Arias, se chupó y no se presentó en el programa 'Tengo algo que decirte'

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



JULIANA OXENFORD ayer cantó, en el noticiero ‘90 central’, el tema ‘El teléfono’ de ‘Pintura Roja’. La rubia tenía su swing cumbiambero...



SHANTALL YOUNG va por la revancha, pues este sábado tendrá un nuevo versus de canto con DANIELA DARCOURT y dijo que no es soberbia, pero está aprendiendo a creérsela. Manya...



ROSÁNGELA ESPINOZA pidió disculpas a sus compañeros por su ausencia en ‘Esto es guerra, que costó que le quiten 40 puntos a su equipo. Sin embargo, los ‘guerreros’ están molestos con ella, porque no asistió de puro berrinche, pues el día anterior la agarraron a tortazos. Asuuu...



MÓNICA CABREJOS le pidió a KARLA TARAZONA que deje de hablar del ‘Wachimán’ y acepte que tiene una relación con la ‘CHABELITA’...



El cubano ALEJANDRO GARCÍA, quien agredió a ANELHÍ, se chupó y no se presentó en el programa ‘Tengo algo que decirte’ de LADY GUILLÉN. Y el miedo...



ANDREA SAN MARTÍN está feliz porque ya tiene a la pequeña Lara entre sus brazos. Felicidades...



Somos fuga porque mi amorcito se cree Daddy Yankee y quiere que esta noche le haga el ‘Dura Challenge’... Suuuaaaveee.

