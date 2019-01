Angie Arizaga está asada con Fabio Agostini porque 'le está espantando los galanes' | AMPAY

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chimentos de ‘Chollywood’...



Dizque ANGIE ARIZAGA está asada con FABIO AGOSTINI porque no pierde oportunidad para regalarle rosas y decirle lo linda que se ve. La ‘Negrita’ habló con el español y le pidió que la corte porque le está espantando los galanes. Asuuu...



GISELA VALCÁRCEL festejó ayer un año más de vida y agradeció todos los saludos y muestras de cariño. Por cierto, la ‘Señito’ regresa a la tele con su programa ‘GISELA BUSCA’ el próximo sábado a las 10 de la noche, y su primera invitada será SUSY DÍAZ. Cuentan que el encuentro de las rubias sacará chispas...



Me datean que JUAN CARLOS FERRANDO está delicado de salud. Mucha fuerza, gordito...



El ‘guerrero’ MARIO IRIVARREN continúa disfrutando de su soltería, pues aprovechó el fin de semana para irse a una playa del sur y me chismean que habría estado bien acompañado. Bien ahí...



El actor PABLO HEREDIA compartió un video, donde se ve a NIKKO PONCE y a la actriz XIMENA PALOMINO muy pegaditos y abrazados en un evento. ¿Romance a la vista...?



Ahora sí me quito porque mi amorcito quiere adelantar los carnavales y mojarme todita... Suuuaaaveee.