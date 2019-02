HOLA, MI BARRUNTO. .. Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’...



Me pasan el talán que ALFREDO BENAVIDES para echando chispas por los estudios de América Televisión, porque MANOLO ROJAS contó que el humorista le tiene una ‘arruga’. Asuuu...



ANGIE ARIZAGA se asoció con la hermana de STEFANO PESCHIERA, con quien se le vinculó sentimentalmente. Uhmmm...



SHIRLEY ARICA y su todavía esposo RODNEY PÍO habrían retomado su relación, porque ambos fueron vistos muy cariñosos en una discoteca de Los Olivos, el fin de semana. Plop...



Los que andarían distanciados son MAURICIO DIEZ CANSECO y la madre de su último hijo, ANTONELLA DE GROOT, pues la modelo ya no comparte ni una foto con el ‘Palomo’. Me muero...



CARLOS CACHO ‘agarró de punto’ a DEYVIS OROSCO en el estreno de su programa ‘#YoCarlos’, pues lo retó a hacer planchas y el ‘Bomboncito’ lo miraba de reojo para ver cuándo se cansaba, porque él estaba a punto de tirar la toalla...



DANIELA DARCOURT hizo un alto en sus actividades para darse un viajecito a Disney. Provecho... Somos fuga, porque mi amorcito está listo para bailar pegaditos.... Suuuaaaveee.