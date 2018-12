Angie Arizaga cuadró a Fabio Agostini, quien la invitó a salir, y le dijo que pare con sus bromas

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos ‘chimentos de ‘Chollywood’...



El rumor de que NICOLA PORCELLA tuvo un ‘affaire’ con MAYRA GOÑI va tomando fuerza. Incluso FABIO AGOSTINI dijo que tanto hablan de que EMILIO JAIME no tiene códigos cuando el ‘guerrero’ y PABLO HEREDIA, quien también fue metido en la colada, son peores. Hasta se dice que el ‘Galáctico’ y Nicola tuvieron un altercado en los camerinos de ‘Esto es guerra’. Asuuu...



Por cierto, ANGIE ARIZAGA cuadró al español, quien la invitó a salir. La ‘Negrita’ contó que le dijo que pare con sus bromas. Uyuyuy...



Y siguiendo con los ‘guerreros’, PATRICIO PARODI necesita tomar un té de tilo para los nervios. Es que el ‘PATO’ perdió una competencia y se quedó picón. Así que cuando IGNACIO BALADÁN se le acercó, mientras daba una entrevista a América Espectáculos, le tiró el vaso con agua. Qué fea actitud...



ANDRÉ CASTAÑEDA tuvo un accidente cuando practicaba un deporte extremo y le pusieron 10 puntos en el labio. ¡Auch...! Ahora sí me quito porque mi amorcito está agripadito y me pide que esta noche le sobe su pechito... Suuuaaaveee.