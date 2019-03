HOLA, MI BARRUNTO. .. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



JOSÉ LUIS BENZAQUEN, el popular ‘Jota’, fue presentado como el nuevo jale de ‘Esto es guerra’ y reemplazará a SAID PALAO, que está lesionado. Suave con el serrucho...



SUSY DÍAZ estuvo de invitada en ‘Mujeres al mando’ y se tomó varias copas de champán celebrando el debut del programa y decía que su vaso tenía hueco, porque el ‘líquido’ desaparecía. ¡Salud, Chuchi!...



La ‘chica selfie’, ROSÁNGELA ESPINOZA, se apareció en ‘América espectáculos’ y dijo que era la nueva conductora, pero REBECA la sacó al toque de su silla. Qué buena...



Me cuentan que en las redes sociales le dieron de alma a CHRISTIAN DOMÍNGUEZ por festejar el ‘cumple’ de su perrito y no estar presente en el de su hijo. Asuuu...



LESLIE SHAW se quitó de viaje a Punta Sal para festejar sus 30 abriles. Provecho...



ANGIE ARIZAGA estuvo de invitada en el programa ‘En boca de todos’ y recibió un misterioso ramo de flores y quien la enviaba era un tal S.P. ¿Será Stefano Pescheira?...



Me chismean que MELISSA KLUG viajará a fin de mes con su pareja ÍTALO VALCÁRCEL a Tailandia. ¡Ay, el amor!...



Ahora sí me quito, porque mi amorcito se cree albañil y dice que esta noche llena techo... Suuuaaave.