¿Antonio Cartagena no quiere que le pregunten por pensión de alimentos? [VIDEO]

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



MAGALY MEDINA aclaró que MARICARMEN MARÍN nunca fue vestida por GERARDO PRIVAT, como se informó en una nota de su noticiero y dijo que la cumbiambera solo lució los diseños de la hermana. Upss...



En el show que presentó SHEYLA, en Comas, cantó ANTONIO CARTAGENA, pero antes de terminar su espectáculo dejó a su grupo en el escenario y bajó no por el lado de la seguridad, sino entre el público, porque no quería que la prensa le pregunté por qué no cumple con la pensión para su hijita. Asuu...



La misma táctica utilizó CHRISTIAN DOMÍNGUEZ y fugó antes que terminará su ‘concierto’...



En el evento vimos a la pareja de SHEYLA, PEDRO MORAL, departiendo con un grupo de amigos al costado del escenario...



REBECA ESCRIBENS dijo que DIEGO CHÁVARRI le cae mal por ‘cachoso’ y ‘cizañoso’, y es que el ‘Diablito’ se burló de la reconciliación de MELISSA KLUG e ÍTALO VALCÁRCEL. Nooo...



Somos fuga, porque mi amorcito se cree salvavidas y dice que esta noche me dará respiración boca a boca... Suuuaaaveee.

