Doménica Delgado contó que cuando salía con Antonio Pavón, Aneth Acosta le hacía la vida imposible

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... La conductora SHEYLA ROJAS indicó que nunca soñó con casarse, pese a que más de una expareja le propuso matrimonio. La popular ‘Leona’ dice que PEDRO MORAL le da tranquilidad y estabilidad emocional. Bien ahí...



DOMÉNICA DELGADO contó que cuando salía con ANTONIO PAVÓN, la blogger ANETH ACOSTA le hacía la vida imposible, porque sentía algo por el español. Asu...



MAGALY MEDINA participó en la grabación del spot navideño de ATV y se reencontró con todos sus amigos...



NICOLA PORCELLA fue captado hablando muy risueño con una señorita en una discoteca y el ‘ZORRO ZUPE’ dijo que se trataría de una cantante uruguaya, con quien el ‘guerrero’ habría tenido ‘un choque y fuga’. Me muero...



A propo, ALEXANDRA MÉNDEZ, ‘LA CHAMA’, contó que tuvo un ‘affaire’ con el conductor de ‘ESTÁS EN TODAS’, pero cuando ya no estaba con ANGIE ARIZAGA...



La modelo STEPHANIE VALENZUELA salió ayer casi corriendo de las instalaciones de América Televisión para evitar dar declaraciones a la prensa. Plop... Ahora sí me quito, porque mi amorcito esta noche me dará ricos masajitos... Suuuaaaveee.