¿Antonio Pavón ya no continuaría en ‘Espectáculos’ para el próximo año?

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los chismes de 'Chollywood'...



Me cuentan que las cosas andan movidas en el programa ‘Cuéntamelo todo’ y a pocas semanas de acabar el año, la gerencia ya habría pedido la cabeza de KATY SHEEN. Nooo...



Además, dicen que la conductora SOFÍA FRANCO no estaría de acuerdo ni cómoda con las notas sociales del programa, que cada vez ocupan más espacio, pues ella prefiere los ‘chismes’ y la farándula. Asuuu...



Por cierto, me cuentan que el panelista de ese mismo espacio, SANTI LESMES, pronto se convertiría en papá. Felicidades...



Y siguen las movidas, pero esta vez en Latina, pues comentan que ANTONIO PAVÓN y CARLOS ‘TOMATE’ BARRAZA ya no continuarían en el programa ‘Espectáculos’ para el próximo año. ERNESTO JIMÉNEZ y JAZMÍN PINEDO, que firmó por tres años con el canal, se quedarían solitos. ¿Será...? En tanto, ‘Amor, amor, amor’ también tendría cambios, ya que los conductores RODRIGO GONZÁLEZ, ‘PELUCHÍN’ y GIGI MITRE estarían acompañados de 3 panelistas, al mismo estilo español. Manya...



Somos fuga porque mi amorcito se alucina heladero y yo su bombón... Suuuaaaveee.

