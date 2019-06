Antonio Pavón ahora responde 'Dios te bendiga' cuando lo insultan en redes sociales

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’...



ANTONIO PAVÓN ya no quiere tener más roches en sus redes sociales y, ahora, cada vez que recibe un comentario incómodo o insultos, solo responde: ‘Dios te bendiga’. Buena...



REBECA ESCRIBENS tuvo ayer un mal día, pues a su salida de América Televisión fue abordada por la prensa y al ser consultada sobre cuál era su score para el partido Perú vs. Bolivia, puso cara de pocos amigos y dijo: ‘No me gusta el fútbol, no sé nada’. Auchhh...



Hablando de fútbol, ayer en Río de Janeiro se realizó el clásico ‘banderazo’ donde estuvo la actriz ALESSANDRA FULLER. Mientras que ALONDRA GARCÍA paseaba por el hotel para reencontrarse con PAOLO...



DANIELA DARCOURT decidió ir al gimnasio, al darse cuenta de que había subido algunos kilitos por su mala alimentación en las noches, pues solo comía comida chatarra después de los shows...



THAMARA GÓMEZ y DIMAS YSLA se dieron tremendo chape en ‘En boca de todos’, luego de ser hipnotizados. Uyyy...



Bueno, ahora sí pongo primera y fugo porque mi amorcito se cree Paolo y dice que esta noche rompe el arco... Suuuaaaaveeee.