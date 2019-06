Antonio Tafur contó que Jefferson Farfán también estuvo interesado en conocer a Rosángela Espinoza

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para

contarles las últimas de ‘Chollywood’... ROSÁNGELA ESPINOZA anunció que enviará carta notarial a todos aquellos que la vuelvan a vincular con CHRISTIAN CUEVA, quien también viene echando chispas y pidió que no lo involucren más con la ‘Chica Selfie’ porque no desea tener problemas en casita. Manya...



A propo, ANTONIO TAFUR contó que JEFFERSON FARFÁN también estuvo interesado en conocer a ‘Rous’, con quien se amistó ayer después de dos años de estar distanciados. Ellos tuvieron una larga conversación y quedaron en no hablar más de sus vidas íntimas. Buena...



El abogado de MICHELLE SOIFER y MARIO HART, YORRY WARTHON, anunció que sus representados ‘denunciarán por la vía penal y civil’ a quienes hayan afirmado que la ‘red de mercadeo’ sería una ‘estafa’ y hoy enviarán carta notarial a ‘Mujeres al mando’. Uyuyuyyyy...



GIULLIANA BARRIOS le hizo ‘fuchi’ a RENZO SPRAGGON por abrazarla efusivamente luego de ganar un concurso en Latina. Esooo...



Somos fuga porque mi amorcito se cree ‘Foquita’ y quiere bailar conmigo ‘El totó’... Suuuaaaveee.