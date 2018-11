HOLA, MI BARRUNTO.. . Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’...



GISELA VALCÁRCEL contó que AMÉRICA TELEVISIÓN le renovó completamente su set tras la falla técnica que presentó la semana pasada y que le impidió salir al aire. Bien ahí...



La actriz ARELIZ BENEL, la recordada ‘SHIRLEY’ de ‘Al fondo hay sitio’, la viene rompiendo en México, donde está grabando una serie juvenil. Buenaaa...



El ‘ZORRO ZUPE’ y la modelo IVANA YTURBE no tuvieron reparos en echar a IGNACIO BALADÁN, pues contaron que el uruguayo estaría con una rubia modelo, con quien hace poco compartió una fotografía en su cuenta de Instagram. Manya...



La colombiana MILENA ZÁRATE no la pasa nada bien porque ayer compartió un video, en sus redes sociales, donde reveló que padece una enfermedad desde hace siete años. ¡Fuerza...!



ROSÁNGELA ESPINOZA anda recontratemplada, pues ahora comparte muchas fotos con su galán. Que le dure...



Bueno, soy fuga porque mi amorcito se alucina médico y dice que esta noche me toca un chequeo completito... Suuuaaaveee.