'El artista del año': Kevin Blow ya habría firmado contrato con programa

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



Me pasan el talán que KEVIN BLOW se apuntó en la nueva temporada de ‘El artista del año’, pues ya firmó contrato...



A propo, me datean que uno de los jurados dejaría de pertenecer al staff, porque la producción estaría por convocar a un polémico presentador. Ayayayyy...



Por cierto, el último sábado MILETT FIGUEROA apareció en el programa de la ‘señito’ y, cuando la prensa le pidió educadamente una entrevista, parecía que le habían hablado a una pared, porque se volteó y se fue. Pisa tierra, hijita...



ANGIE JIBAJA reveló que JEAN PAUL SANTA MARÍA no cumple con la pensión de sus hijos hace 8 meses, pero él la refutó y le dijo que esperaba que su ‘show’ le sirva para tener trabajo. Ella le respondió en ‘Válgame Dios’: ‘Te vas a tragar tus palabras, p... de m...’. Asuuu...



Cuentan que TILSA LOZANO presentará al nuevo integrante de su familia, el pequeño MASSIMO, en un programa de América Televisión, mientras tanto su papá Guille vino de Argentina para conocer a su nuevo nieto. Manya...



Somos fuga, porque mi amorcito se alucina francés y dice que está listo para golear... Suuuaaaveee.

