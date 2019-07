Blanca Rodríguez aclaró en sus redes sociales que no está en la dulce espera y está feliz con sus cinco hijos

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los chismes de Chollywood... MARIO IRIVARREN e IVANA YTURBE nuevamente hicieron un viaje de parejita junto a SAID PALAO y MACARENA VÉLEZ a Miami, para celebrar las Fiestas Patrias. Los tortolitos estuvieron disfrutando de la noche en una discoteca, como muestran las imágenes que compartió ‘Maca’. Asuuu...



A propo, STEPHANIE VALENZUELA también anda por esos lares y alborotó las redes sociales bailando un sabroso festejo. Esooo...



ANDRÉS VÍLCHEZ y XIMENA PALOMINO estuvieron paseando ayer por la playa Pimentel, en Chiclayo. Al parecer son muy, pero muy buenos amigos. Buena...



BLANCA RODRÍGUEZ, la mamá de los hijos de JUAN MANUEL ‘LOCO’ VARGAS, aclaró en sus redes sociales que no está en la dulce espera y está feliz con sus cinco hijos...



OLENKA CUBA, la expareja de LEONARD LEÓN, dijo que nunca permitiría que su hija le diga ‘papá’ a otro hombre, porque el cantante de cumbia siempre está y estará presente en la vida de su pequeña...



Ahora sí me quito porque mi amorcito se cree basquetbolista y dice que esta noche llena la canasta... Suuuaaaveee.