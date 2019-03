Brunella Horna celebró sus 22 añitos, pero escándalo en su fiesta molestó a vecinos y llamaron a serenazgo

HOLA, MI BARRUNTO. .. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



BRUNELLA HORNA dizque estuvo de mal humor porque no tenía un vestido para ponerse en la fiesta sorpresa que le hicieron en su casa de playa. Por cierto, me cuentan que los vecinos de la chiclayana estaban recontraasados con la bulla y los gritos del ‘Zorro Zupe’, y llegó el Serenazgo. Asuuu...



MILENA ZÁRATE se echó las críticas a la espalda y se fue de paseíto a la playa con la familia. Bien...



Me cuentan que MACARENA VÉLEZ se pasó todo el fin de semana de enfermera de SAID PALAO, quien tiene una lesión en el hombro...



GISELA VALCÁRCEL lució un vestido atigrado en el programa que hizo con REBECA ESCRIBENS y la gentita en las redes la vaciló y dijo que parecía la ‘Tigresa del Oriente’. Qué buena...



LEYSI SUÁREZ, a pesar de que ya le falta poco para dar a luz, todavía se manda su ritmo. Estuvo en el shower de su amiguis DORITA bailando con la Charanga... Ahora sí me quito porque mi amorcito quiere que despidamos los carnavales a manguerazos... Suuuaaaveee.