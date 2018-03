Brunella Horna armará tonazo por sus 21 años junto a Richard Acuña

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las ultimitas de ‘Chollywood’...



Mediante las cámaras de ‘Espectáculos’, la modelo BRUNELLA HORNA mandó un saludo cariñoso a su ‘amorcito’ RICHARD ACUÑA por sus seis meses de relación.



Por cierto, reveló que el sábado realizará un tonazo por su cumpleaños 21 y que en el bufet no faltarán platos norteños a pedido de su ‘Ri’. Felicidades...



Además, MILENA ZÁRATE casi se atora de la risa cuando se enteró que el verdadero nombre de ERICK SABATER es Heriberto de Jesús Jiménez Sabater. Plop...



Me cuentan que el último martes, el salsero JOSIMAR celebró a lo grande el aniversario de su orquesta, pero que todo fue en plan zanahoria, pues se hizo una ceremonia a la cual asistieron las esposas y los hijos de sus trabajadores, y sorteó buenos regalos. Bien ahí...



MICHELLE SOIFER dijo que si ROSÁNGELA ESPINOZA es la ‘Barbie’ de ‘Esto es guerra’, ella sería la ‘Chichobelo’. Qué buena...



Por cierto, MICHI dijo que no soporta que ‘ PATO’ PARODI se crea el ‘papirriqui’ del programa...



Ahora sí me quito porque mi amorcito se cree carpintero y dice que esta noche me toca una buena cepillada... Suuuaaaveee.