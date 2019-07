Brunella Horna felicitó a Renzo Costa por haber encontrado a su ‘media naranja’, Fátima Cuéllar

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los chismes de Chollywood...GINO ASSERETO dijo que no le molesta que RAFAEL CARDOZO lo mande a ‘lavar los platos’, porque él hace de todo en su casa ya que a JAZMÍN PINEDO no le va bien en la cocina. Qué buenaaa...



BRUNELLA HORNA felicitó a RENZO COSTA por aparentemente haber encontrado a su ‘media naranja’, la ‘Miss El Salvador’ Fátima Cuéllar. ‘El amor es lindo. Que le vaya muy bien’, dijo la ‘Wawita’. Qué linda...



VANIA BLUDAU viajó a Capaccio, en Italia, para disfrutar de unas merecidas vacaciones y conocer una parte de la familia de su prometido Frank Dello Russo. Ya suenan las campanas...



PAULA MANZANAL contó que está tranquila y feliz viviendo al lado de su pequeño Valentino en España, desde hace dos meses. Además, dejó en claro que no dará su brazo a torcer con la demanda de alimentos que le interpuso al papá de la criatura, JORDAN DAVIES...



PANCHO RODRÍGUEZ se llevó tremendo susto cuando en una de las pruebas se golpeó el rostro con una pesada cadena. Felizmente solo fue un fuerte golpe...



Ahora sí me quito porque mi amorcito se cree malabarista de circo y dice que esta noche me levanta... Suuuaaaveee.