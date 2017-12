Brunella Horna y Richard Acuña son inseparables [VIDEO]

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... Me cuentan que FACUNDO y PALOMA pasarán las fiestas navideñas por separado, ya que cada uno viajará a su país, pero la llegada del 2018 la recibirán juntos...



El papá de ALEJANDRA BAIGORRIA estuvo acompañándola en la final de ‘Esto es guerra’ y la gringa dijo que YACO es el mejor capitán que ha tenido en todos los realities. Te hablan, MARIO...



ALEXANDRA HÖRLER alborotó las redes sociales al subir una infartante foto en bikini. Sus seguidores le dedicaron encendidos piropos...



MIGUEL ARCE aclaró que no criticó a CATHY SÁENZ cuando dijo que MARISOL CROUSILLAT es la única ‘Reina madre’ de ‘Combate’, y más bien indicó que la ‘Mamacha’ también es buena en su estilo...



Por cierto, CATHY lloró a moco tendido en la final de temporada del reality de ATV y dijo que esa era su ‘familia real’ y que dejar ‘Esto es guerra’ fue la mejor decisión que tomó. Asuu...



BRUNELLA HORNA no se separa ni un minuto de su amorcito RICHARD ACUÑA y ayer lo acompañó a una chocolatada con los niños de Chiclayo, donde se les vio muy enamorados. La ‘Wawita’ era la más feliz y no dejaba de grabarse y tomarse fotos con los chibolos... Somos fuga porque mi amorcito me ha prometido darme mi Nochebuena... Suuuaaaveee.

