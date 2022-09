HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’... El actor PIETRO SIBILLE fue abordado por las cámaras de ‘Amor y fuego’ y negó que haya agredido a su expareja, la actriz ANDREA LUNA, además, dijo que no tendría ningún roche en volver a actuar con ella. Humm...

El actor STEFANO SALVINI hizo una transmisión en vivo y contó que sí estuvo bien templado de la ‘chata’ JOHANNA SAN MIGUEL. A propo, dijo que acaba de salir de una depresión tras vivir una decepción amorosa. Asu... BRUNELLA HORNA se molestó con la gentita de ‘América hoy’ porque le están haciendo la fama de borrachita, ya que dijeron que se pasó de copas en el matri de ETHEL y JULIÁN. Uyuyuy...

Por cierto, YAHAIRA la troleó y cuando la ‘wawita’ le preguntó por qué no la había saludado en el matri de su jefa, la salsera respondió que le dio flojera. Qué buena... La mamá de la CHABELITA aún no le da el visto bueno al novio de la bailarina y dizque como madre quiere lo mejor para ella. Ajá... La chinita JAZMÍN PINEDO contó que pudo recuperar su cuenta de Facebook, que fue hackeada... Ahora sí me quito porque mi amorcito quiere que le dé mi calorcito porque todavía hace mucho frío... Suuuaaaveee.

TE PUEDE INTERESAR

Estrella Torres y Kevin Salas confirmaron que su matrimonio será el próximo año

Sergio George preparará una presentación con las ‘Reinas’, pero estilo Beyoncé

Rafael Cardozo niega que su relación con ‘Cachaza’ pase por crisis: Jura que respetan tiempos y trabajo