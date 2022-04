HOLA MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de Chollywood... MAYELLA LLOCLLA posteó en sus redes sociales que tuvo el placer de viajar hasta Dubái para presentar su colección de joyas CAO. Manya...

MAURICIO MESONES puso a bailar, hasta el amanecer, a cientos de personas que se dieron cita en el Festival Fiesta Sagrada de Ayacucho. Salud...

DEYVIS OROSCO compartió, en sus historias de Instagram, sus días de playa al lado de CASSANDRA y su hijo MILAN. El ‘bomboncito’ le enseñaba al niño las plantas, el cielo y lo mecía en una hamaca. Babero...

BRUNELLA HORNA y RICHARD ACUÑA pasaron la Semana Santa separados, pues la ‘wawita’ viajó a Cancún y él se fue con sus hijos y su mamá a Punta Cana. Eso sí, la rubia le envió varios mensajes diciéndole que lo extrañaba. El amor, el amor...

La cuñadísima de YAHAIRA PLASENCIA, OLENKA MEJÍA, no suelta al padre de su hijo, JORGE PLASENCIA, pues amenaza con llevarlo a los tribunales porque dice que hace un año que no ‘sabe nada de él y no visita a su pequeño’. Asuuu...

LUCIANA FUSTER quedó con las piernas arañadas luego de juntar a su perrito con el de PATRICIO PARODI, sin imaginar que los animalitos iban a pelearse. Nooo... Somos fuga porque mi amorcito está listo para probar mi tiradito de pescado y tener un domingo de resurrección... Suuuaaaveee.

TE PUEDE INTERESAR

Karla Tarazona esperó dos horas dentro del avión para volar a Punta Cana por paro de controladores

Valeria Piazza dijo que se animaría a abrir su cuenta de Onlyfans pues se gana hasta 40 mil dólares

Mario Hart dice que su bebé sacaría su nariz o la de Korina: no hay diferencia porque ella se hizo sus ‘retoques’