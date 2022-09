HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chimentos de Chollywood... JANET BARBOZA asegura que no cree en el romance de PAOLO GUERRERO con la garota ANA PAULA y afirma que lo que ella busca es ‘facturar’. Asuuu... CARLOS CACHO contó que hace dos meses ZUMBA se disculpó por el incidente que pasó en ‘El gran show’, hace siete años, cuando el bailarín se tiró encima del maquillador, quien era jurado, tumbándolo al suelo. Uyuyuy...

El estilista KOKY BELAUNDE destacó el look que lució GISELA VALCÁRCEL el último fin de semana, pues es una diva y puede hacerse lo que quiera. Y lo dijo con el taco... ANDREA ARANA, la conductora de ‘Un día en el mall’, afirmó que en ‘América hoy’ le están lavando la cara a MELISSA PAREDES, al anunciar que podría regresar a ‘El gran show’, después de que la criticaron por su ampay. Ayayayyy...

PAZ DE LA BARRA NIEGA RECONCILIACIÓN CON SOFÍA FRANCO

Después que en ‘Amor y fuego’ se especulara sobre una reconciliación entre ÁLVARO PAZ DE LA BARRA y SOFÍA FRANCO, ya que viajaron juntos a México, el alcalde aseguró que entre ellos solo existe una buena relación de padres y no le estén inventando romances... Ahora sí me quito porque mi amorcito me pide que esta noche le dé mi voto... Suuuaaaveee.

