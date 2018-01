Caso Guty Carrera y Alejandra Baigorria fue archivado 

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’...



El abogado de GUTY CARRERA, DANIEL RAA, envió un comunicado aclarando que el proceso legal con ALEJANDRA BAIGORRIA fue archivado, ya que la Fiscalía no encontró ninguna prueba del supuesto ‘maltrato psicológico’ del que fue acusado el ‘Potro’. Asuuu...



KARINA RIVERA regresó de sus vacaciones para conducir su programa ‘El blog de Karina’ por Willax TV...



La actriz CONNIE CHAPARRO le dedicó un emotivo mensaje a su esposo SERGIO GALLIANI por su octavo aniversario de matrimonio: “Feliz aniversario. 8 años de casados y 10 juntos. Un hijo maravilloso. Gracias por todo lo que me das”, escribió Connie. Hello, eso es amor...



KATY JARA está vacacionando en Cancún y alborotó las redes al subir una foto en bikini...



Me datean que KORINA RIVADENEIRA y MARIO HART están siguiendo de cerca el Rally Dakar, por eso viajaron hasta Ica donde aprovecharon para hacer algo de turismo. Manya... Somos fuga, porque mi amorcito está listo para jugarse un partidito... Suuuaaaveee.