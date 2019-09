Cathy Sáenz vaciló a Christian Domínguez en 'Mujeres al mando' cuando comentó sobre la infidelidad

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’... CATHY SÁENZ, conductora de ‘Mujeres al mando’, vaciló toda la mañana a CHRISTIAN DOMÍNGUEZ al verlo comentar sobre la infidelidad en el programa matutino. Es decir...



RODRIGO GONZÁLEZ compartió algunas cifras del rating de Latina en sus redes sociales, pero no las de ‘Válgame Dios’ porque tiene amigos tratando de sacar adelante dicho espacio. ¿O estará en ‘cuchos’ para regresar?...



El imitador CARLOS ÁLVAREZ fue castigado por Facebook, al suspenderle su cuenta por algunas horas, por supuestamente incentivar la xenofobia. Sin embargo, aclaró que solo ha pedido mano dura contra los delincuentes, sean venezolanos, peruanos o de otros países...



La novela ‘En la piel de Alicia’ no solo lidera el rating, sino que el tema principal ‘Tú me haces más fuerte’ se ha convertido en un hit en las radios, cuya autoría pertenece a JUAN CARLOS FERNÁNDEZ y es interpretado por ‘Papillón’. Ajá...



Ahora que el Sport Boys está en racha ganadora, SHIRLEY CHERRES dice que desenpolvará las mallas y volverá como porrista. ¿Qué dirá Jessy Kate?..



Bueno, soy fuga porque mi amorcito está malito por el cambio de clima y necesita de mi calorcito. Suuuaaaveee.