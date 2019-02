'La Chama' sigue disfrutando de la vida y no hace caso a las críticas que le han llovido por no apoyar a Poly Ávila

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los chismes de ‘Chollywood’...



Llamó la atención ver a FIORELLA ALZAMORA en una discoteca del bulevar de Asia, bailando hasta el amanecer con KRAYG PEÑA. Como se recuerda, ella viajó a Europa para amistarse con su esposo, pero parece que la modelo decidió retomar su vida de soltera. ¿Será?...



Quien también estuvo por esos rumbos fue ‘LA CHAMA’, la ‘veneca’ sigue disfrutando de la vida y no hace caso a las críticas que le han llovido por no apoyar a su ‘amiga’, ‘POLY’ ÁVILA...



KATIE REDS y SHIRLEY ARICA son asiduas concurrentes a ‘Vocé Sur’, pues el último sábado estuvieron por allá y bien acompañadas con unos fortachones. Hummmm...



MAGALY MEDINA se burló de DIEGO CHÁVARRY y dijo que desde que ya no está con MELISSA KLUG, no suena ni truena y no es ‘nadie’. Asuuu...



CLAUDIA PORTOCARRERO pasará el 14 de febrero con una amiga, porque el papá de su hija está lejos. Qué penita...



JEFFERSON FARFÁN dejó un emotivo mensaje en sus redes para su hijito ADRIANO, quien ayer cumplió 11 añitos...



Somos fuga, porque mi amorcito se alucina médico y dice que esta noche me mide la temperatura... Suuuaaaveee.