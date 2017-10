jHOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



ALEXANDRA MÉNDEZ, La ‘chama’, utilizó sus redes sociales para realzar la valentía de su mamá al luchar contra el cáncer de mama...



Me cuentan que ya se lanzó el tráiler oficial de la película de la PAISANA JACINTA, donde participan el ex Menudo RENÉ FARRAIT, HAYDEÉ CÁCERES, ‘YUCA’, CARLOS VÍLCHEZ, XIMENA HOYOS, entre otros...



Dicen que el ‘PAPI’ PASTRANA se está abriendo paso en Miami, pues ya participa en eventos de alfombra roja. Manya...



DANUSKA ZAPATA se dejó ver con su esposo en la inauguración de un restaurant japonés, pero tenían cara de pocos amigos y no quisieron declarar...



SALVADOR DEL SOLAR dedicó algunas palabras al fallecido actor FEDERICO LUPPI (81)...



MICHELLE SOIFER está feliz porque en tres meses sale su divorcio...



ELIZABETH MÁRQUEZ rejura que no está con RENZOSPRAGGON y que ahora que se alejó de ‘Combate’ se dedicará al vóley...



FABIO AGOSTINI jura que no quiere ‘serruchar’ al ‘PATO’ PARODI con la panameña GÉNESIS ARJONA, porque no está con él...



Somos fuga porque mi amorcito se alucina guitarrista y hoy me toca todas las notas... Suuuaaaveee.

Esto es guerra