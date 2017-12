¿Chibolín se portó mal con 'wachimanes' de Latina?

HOLA, MI BARRUNTO ... Llego embaladita para contarles los chismes de ‘Chollywood’...



Parece que WILLIAM LUNA se cansó de las bromas que le hacen por haberse desnudado, pues le respondió groseramente a la reportera de ‘La noche es mía’, CLAUDIA SERPA, cuando intentó entrevistarlo sobre el tema. Nooo...



Me pasan el talán que luego del viajecito de VALERIA ROGGERO a Cancún con su padrino JEFFERSON FARFÁN, la ‘Magia’ YORDY REINA se fue a Chiclayo para que no le hagan bullying sus amistades en Lima. Qué fuerte...



EVELYN VELA dice que uno de sus deseos para el 2018 será encontrar a un hombre bueno, trabajador y fiel. Cruza los dedos...



‘CHIBOLÍN’ debe seguir estresado con lo que vivió en Venezuela, porque ayer llegó a Latina y cuando los ‘guachimanes’ lo saludaron, ni siquiera los miró y menos les respondió el buenos días. Plop...



CÉSAR TÁVARA está feliz porque la gente de Atahualpa le hizo su dibujo en el mismo mural donde está el de YAHAIRA PLASENCIA y encima se tira la pana al decir que su imagen está más arriba que la de la ‘Totó’. Cuestión de gustos...



Somos fuga porque mi amorcito se cree mi ‘amigo secreto’ y dice que esta noche me dará una sorpresita... Suuuaaaveee.

