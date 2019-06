HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... ‘CHOCA’ MANDROS viene sudando la ‘gota gorda’ para librarse de la sentencia en ‘El artista del año’ y tendrá como ‘refuerzo’ a su ‘amigui’ REBECA ESCRIBENS. Buena...



Por cierto, Escribens dijo que el tema de VANESSA TERKES y GEORGE FORSYTH es ‘muy delicado’...



A propo, el productor del reality de talentos, ARMANDO TAFUR, contó que le gustaría tener a la ‘Chata’ en el programa, pero ella le ha dicho: ‘Todo en su momento’. Manyaaa...



JHONNY PEÑA, director de la orquesta ZAPEROKO, aseguró que SERGIO GEORGE jaló a YAHAIRA PLASENCIA porque tiene talento y no por un sencillo que habría recibido de la ‘FOQUITA’. Ja, ja, ja...



JAZMÍN PINEDO aseguró que no le sorprende el video donde LESLIE STEWART le baila sensualmente a ANDRÉS VILCHÉZ en el baño, porque ‘son amigos y todos saben’. Esteee...



XOANA GONZÁLEZ ya aprendió la lección y ahora, antes de hablar de algún personaje del medio, se ‘amarra la lengua’ y pide no ser deportada. Qué buena...



Somos fuga porque mi amorcito se cree matemático y dice que esta noche me saca la raíz cuadrada... Suuuaaaveee.