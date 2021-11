HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles las últimas de ‘Chollywood’...

GÉNESIS TAPIA marcó distancia de MELISSA PAREDES, pues contó que cuando estuvo participando en el reality de GISELA VALCÁRCEL tuvo un bailarín simpático, “pero siempre le fui fiel a mi esposo, siempre lo he respetado”. Ayayayyy...

El notario ALFREDO ZAMBRANO estuvo en México divirtiéndose con ANTONIO PAVÓN, mientras que la ‘Urraca’ viajó a Miami, donde habría renovado su contrato con ATV por todo el 2022. Hummm...

JANET BARBOZA fue elegida por sus compañeritos como la más rajona. Asuu...

CHRISTIAN DOMÍNGUEZ aseguró que nunca ha asistido a una fiesta de JEFFERSON FARFÁN, porque no es su pata, pero si lo invitan no iría ‘porque sino me trasquilan’. PAMELA lo tiene recontrachequeado...

ALEJANDRA BAIGORRIA fue operada, después de sufrir una lesión en el talón de Aquiles, y SAID PALAO estuvo en todo momento a su lado. Eso es amor...

MAYRA COUTO anunció en sus redes sociales que se amarra. Felicidades...

Ahora sí me quito porque mi amorcito me pide un caldito ‘levantamuertos’. Suuuaaaveee.