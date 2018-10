Christian Domínguez contó que su relación con Chabelita va bien, pero no hay matrimonio

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



El ‘PATO’ QUIÑONES y MICHELA ELÍAS están en ‘cuchis’. Él dice que la ‘sazón’ es una chica linda...



ANELHÍ ARIAS está indignada con DAYRON MARTIN porque cuelga en sus redes sociales fotos de sus hijas con su nueva pareja y las etiqueta como si ella fuera la mamá. La porrista le pidió que no les ‘lave el cerebro’ a sus niñas...



MELISSA LOZA dijo que casarse no le quita el sueño y prefiere mantener la relación que tiene con su chef bajo ‘siete

llaves’...



‘COTO’ HERNÁNDEZ está soltero y por eso dice que lo seguirán viendo con JAMILA DAHABRED, porque son amigos...



CACHUCA llegó al programa a ‘Trapitos al aire’ y trató de disculparse con SULLY SÁENZ, pero la ‘gatita’ lo ignoró y JOSELITO CARRERAS ‘aceptó’ las excusas del ‘Mojarra’...



CHRISTIAN DOMÍNGUEZ contó, al apoyar la campaña contra el cáncer de mama, que su relación con ‘CHABELITA’ va bien, pero no hay matrimonio... Somos fuga, porque mi amorcito se cree arquero y dice que esta noche agarra todito... Suuuaaaveee.