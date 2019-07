Christian Domínguez contó que el próximo mes estará oficialmente divorciado de Tania Ríos 

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... REBECA ESCRIBENS aseguró que no tiene nada que envidiar a las modelos y animadoras de moda, porque también tiene un derrier bonito y formadito. Bien ahí...



El cantante CHRISTIAN DOMÍNGUEZ está saltando en un pie, porque contó que el próximo mes estará oficialmente divorciado de TANIA RÍOS; sin embargo, aclaró que todavía no tiene planes de matrimonio con la ‘CHABELITA’. Hummm...



Me chismean que la modelo ALEXANDRA MÉNDEZ, ‘LA CHAMA’ y NICOLA PORCELLA habrían tenido un ‘remember’ la semana pasada en Trujillo, a donde ambos viajaron contratados para animar en una discoteca. Tú, la misma de ayer, la incondicional...



La salsera DANIELA DARCOURT está aprovechando en llevar clases de bachata con su amorcito, el bailarín ANDRÉS IZQUIERDO, con quien derrocha amor en las redes sociales, mientras se encuentra alejada de los escenarios. Asuuu...



Me pasan el talán de que GISELA VALCÁRCEL habría ‘roto’ el ‘chanchito’ para que TILSA LOZANO firme contrato con su programa y sea jurado de su reality. Provechooo...



Somos fuga porque mi amorcito está listo para bailar pegadííítos... Suuuaaaveee.