Christian Domínguez e Isabel Acevedo estarían distanciados ¿problemas en el paraíso? | AMPAY

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita con los últimos chismes de ‘Chollywood’...



Dicen las malas lenguas que CHRISTIAN DOMÍNGUEZ no subió ni una sola foto con ‘CHABELITA’ por Navidad porque estarían distanciados, pues a la ‘licenciada’ no le gustó que la dejara mal parada cuando se sentó en ‘Espectáculos’ y menos, que haya ‘limado asperezas’ con KARLA TARAZONA. Uy, problemas en el paraíso...



RAFAEL CARDOZO contó que lo vacilan como el ‘pies chicos’ porque calza 38 e intercambia zapatillas con CACHAZA. Qué buena...



Me cuentan que hay movidas en FÁBRICA DE SUEÑOS y que en el 2018 regresa a ATV con otro formato y nuevos conductores.



Asuuu... MIA, la pequeña hija de KAREN DEJO, ‘troleó’ a su mamá y a LUCAS PIRO, ya que cuando le preguntaron que es lo más le gustaba del bailarín, ella dijo, entre risas: ‘Es que voy a tener un hermanito’. Al toque la parejita lo negó...



Por cierto, ALEXANDRA HÖRLER se despidió ayer de ‘En boca de todos’ y agradeció el apoyo de sus compañeros, sobre todo de MAJU MANTILLA...



Somos fuga porque mi amorcito quiere adelantar el Año Nuevo y esta noche reventará su cohetón... Suuuaaaveee.

