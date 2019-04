Christian Domínguez e Isabel Acevedo no visitarían ‘Válgame Dios' porque Peluchín los ha hecho sentir mal varias veces

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’... CHRISTIAN DOMÍNGUEZ y su pareja ISABEL ACEVEDO dijeron que no visitarían el programa de RODRIGO GONZÁLEZ, ‘VÁLGAME DIOS’, pues aseguran que los han hecho sentir mal en más de una oportunidad. Asuuu...

Todo parece indicar que la conductora SILVIA CORNEJO perdonó al padre de su hijo JEAN PAUL GABUTEAU, a quien hace poco le armó un escándalo por encontrarlo cenando con otra mujer. La figura de América Televisión fue captada llegando de viaje al lado del empresario. Hummm...

LUCIANA FUSTER y EMILIO JAIME cumplieron cuatro meses de relación sentimental e indicaron que están más templados que cuerda de guitarra. ¡Felicidades!... Por cierto, me pasan el talán que el conductor JAIME ‘CHOCA’ MANDROS sería otro de los jales de ‘EL ARTISTA DEL AÑO’. Ajá...

MARIO HART y KORINA RIVADENEIRA cumplieron dos años de casados y el piloto no dudó en llenar de elogios a su esposita, con quien espera llegar hasta viejitos. ¡Qué viva el amor!... Ahora sí me quito, porque mi amorcito se cree Hulk y dice que esta noche me apapacha... Suuuaaaveee.