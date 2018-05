Christian Domínguez: ¿Promesa que le hizo a Karla Tarazona también la repite con 'Chabelita'?

HOLA, MI BARRUNTO... Llego embaladita para contarles los chismes de ‘Chollywood’...



CHRISTIAN DOMÍNGUEZ está con roche, pues su famosa frase: si miras a la izquierda o a la derecha estaré ahí para apoyarte, que hizo llorar a KARLA TARAZONA en su matrimonio, también se la dijo a ‘CHABELITA’ durante la final de ‘Divas’ en ‘Combate’. Noooo...



Me pasan el talán que ESTRELLA TORRES y TOMMY PORTUGAL sellaron su amor haciéndose un tatuaje, ella de un candado y él una llave. Ay, el amor...



JOSIMAR participará en la novela ‘Ojitos hechiceros’, pero con su grupo ‘YAMBÚ’, aunque dicen que el muchacho quiere meterse en los talleres de MICHELLE ALEXANDER, para que le ligue un papelito...



Hablando de la productora, dijo que MILETT FIGUEROA tiene ‘piel de pato’, pero no por su ex, sino porque todo le resbala y reconoció que ‘no canta bien’, pero show es show...



VÍCTOR HUGO DÁVILA sigue prendiendo velas a todos los santos para que le salga su viajecito a Rusia...



KATY JARA pidió disculpas por retuitear un post donde se dijo que Eyvi Ágreda había fallecido. La cumbiambera dijo que se apresuró al no confirmar la ‘noticia’...



