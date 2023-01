HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de Chollywood... MARIO IRIVARREN estuvo respondiendo a algunas preguntas en su cuenta de Instagram y reconoció que su expareja favorita es ‘TEFY’ VALENZUELA, con quien hace poco estuvo vacacionando en Tulum. Asuuu...

El futbolista ‘GATO’ CUBA y ALE VENTURO cumplieron su primer año de relación y ya están contando las horas para el nacimiento de su bebé. Babero...

FLORCITA POLO SEÑALÓ QUE ESTÁ SOLTERITA

Y jura que no tiene nada de malo que la vean almorzando acompañada porque son reuniones de trabajo. Esteee...

Me pasan el talán de que otra de las actrices que no habría renovado contrato para ‘EL REVENTONAZO DE LA CHOLA’ sería CLAUDIA SERPA, quien habría pedido un aumento de sueldo y no le atracaron. Me muero...

RODRIGO GONZÁLEZ, ‘PELUCHÍN’, manifestó que el bebé de PAOLO GUERRERO y ANA PAULA CONSORTE estaría naciendo a fines de marzo. Agú, agú...

Cuentan que este 30 de enero ETHEL POZ0, BRUNELLA HORNA, JANET BARBOZA, EDSON DÁVILA y CHRISTIAN DOMÍNGUEZ vuelven con ‘América hoy’...

Somos fuga porque mi amorcito está listo para que le baile en el tubo... Suuuaaaveee.

