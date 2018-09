Yahaira Plasencia ya no quiere hablar de Tilsa Lozano porque está enfocada en su chamba

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chimentos de ‘Chollywood’...

Me cuentan que ETHEL POZO está feliz porque celebró la primera comunión de la menor de sus hijas e hizo una reunión con toda la familia. Sin embargo, la ‘abue’ GISELA VALCÁRCEL no pudo quedarse porque tenía que conducir la Teletón...

Ya que hablamos de esta jornada a favor de la Clínica San Juan de Dios, la primera donación fue hecha por MILAGROS LLAMOSA, viuda de DANIEL PEREDO, y su hija FÁTIMA. Vale...

La salsera YAHAIRA PLASENCIA no quiso hablar de TILSA y dijo que ella no se pelea con nadie porque está enfocada en su chamba. Por cierto, la ‘Reina del totó’ está recontra afónica, unas gárgaras de limón no le caerían mal...

DAVID ‘Pantera’ Zegarra fue visto en la Teletón, alrededor de la medianoche, comiendo un pollito a la brasa con sus papas. Provecho...

GINO ASSERETO fue suspendido de ‘Combate’ por tirar una de las estructuras del programa después de perder uno de los juegos. Dicen que anda nervioso porque la otra semana es la final. Asuuu...

Ahora sí me quito porque mi amorcito se cree cantante y dice que esta noche me hará llegar a las notas altas... Suuuaaaveee.