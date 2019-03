Coto Hernández ya no puede ocultar su gustito por Yahaira Plasencia

HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



MATHÍAS BRIVIO dijo que no entendía qué tipo de persona podía ‘crear’ un post anunciando que había sufrido un accidente en el que había fallecido, cuando estaba bien y feliz. Asuuu...



BRUNELLA HORNA entró en pánico y por poco pide de rodillas que REINALDO DOS SANTOS no pronostique ni hable nada de su relación con RICHARD ACUÑA, pues cree que los vaticinios ‘salan’ a las parejas. Manya...



Por otro lado, el vidente aseguró que JEFFERSON e IVANA no volverían, aunque mencionó que ella no lo olvidaría, porque ‘el que prueba moreno, no regresa con el blanco’. Plop...



IRMA MAURY dice que no tiene roches con los programas de espectáculos ni con los ‘ampays’, porque siempre la han tratado bien...



AUSTIN PALAO afirmó que no dirá nada sobre los comentarios que culpaban a EMILIO JAIME y LUCIANITA FUSTER de su salida de ‘Esto es guerra’...



COTO HERNÁNDEZ ya no puede ocultar su gustito por YAHAIRA, pues dijo que la ‘Totó’ tenía un ‘cuerpazo’ al ver su foto en bikini. Esteeee...



Somos fuga porque mi amorcito está listo para verme bailar ‘rica y apretadita’... Suuuaaaveee.