HOLA, MI BARRUNTO. Llego embaladita para contarles los últimos chismes de ‘Chollywood’...



Dicen que MICHELLE SOIFER y KEVIN BLOW ya no serían pareja, tal es así que el dominicano habría sacado las fotos de sus redes sociales de la ‘MICHI’. Upss...



REYNALDO DOS SANTOS le dijo en su cara a PATRICIO PARODI que la relación con FLAVIA LAOS no tenía futuro, pero él le contestó que no le creía, porque antes le predijo que no estaría con la actriz y ocurrió lo contrario. Uyuyuy...



‘COTO’ HERNÁNDEZ sigue en saliditas con los amiguis y hermana de YAHAIRA PLASENCIA y jura que no pasa nada. Sin embargo, dizque sus patas que hace rato la salsera y el ‘chico tentación’ están en cuchis. Hummm...



GISELA VALCÁRCEL está feliz porque el rating favoreció al programa que conduce su hija ETHEL y YACO ESKENAZI, y es que ‘Mi mamá cocina mejor que la tuya’ tuvo 15.9 puntos de rating, mientras que ‘La rosa de Guadalupe’ hizo 14.5, ‘Cuarto Poder’ 12.6 y ‘Día D’ 9.4...



Ahora sí me quito, porque mi amorcito se cree policía y dice que esta noche llega armado... Suuaaaveee.